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﻿馬場浮世繪——巴基之星獲亞馬主收貨

2017-03-20 列印
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  在四歲三冠次關跑第二的「巴基之星」，昨日在打吡正本戲再次屈居「佳龍駒」之後得亞軍，只能說既生瑜何生亮。不過馬主丁志強仍非常有體育精神，賽後更輕拍騎者蘇兆輝，並且頻頻說Very Good予以安慰！
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