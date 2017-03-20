 Advertisement
  • 2017年3月20日 星期一
  • 26º
  • 71%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——潘明輝昨入場感受氣氛

2017-03-20 列印
Previous Next

  新見習生潘明輝早前返港後，馬會公布他會加入賀賢馬房，並且快將上陣，而下周二會先與傳媒見面。昨日是打吡舉行的大日子，適逢賀賢強陣出擊，此子亦跟隨左右學習，率先感受在港比賽的氣氛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd