﻿閘中尋寶——問鼎高峰大熟再捷

第六場三班千二米，文廄「摯友無敵」今季兩戰所負不遠，近期兩度試閘似趕工夫，月初谷閘一課沿途放領，末段稍騎走勢有勁度，已及爭勝水準。已逾兩年未勝之馬應有求交代決心。同場呂廄三歲澳洲PP「美妙星」初度上陣，二月初首度試閘時已見相當成熟，月初試谷閘早段輕鬆居中，直路上移出中檔稍騎追趕，轉腳後大步肯走，狀態初起。查此駒於澳洲鄉鎮馬場兩捷中距離賽事，今仗跑千二可能嫌短，如臨場太熱只宜作配。



第五場另一組三班千二米，伯廄「問鼎高峰」兩連勝後月初再試泥閘，早段應聲彈出，沿途緊跟高班馬「西方快車」也不落下風，末段保持走勢，馬房近來成績好轉，大熟大勇之馬有望再下一城。同場方廄「華飛」上月中試谷閘早段留後，入直路移出後末段追趕走勢頗勁，型格高頭大馬且已成熟，今仗有冷門機會。



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