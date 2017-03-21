﻿知情達理——金秋今季谷戰準

最近谷草中距離賽事盛行中段變奏，由於任何一匹稍有戰鬥力的馬都可施此奇招，令人防不勝防。策略上，如該場選馬範圍不太闊的話，宜採用互串方式；若事必要選膽的話，寧取較不受中段變奏影響的中後置型馬。



頭關第四場四班一八○○米。此場有力爭三甲的馬不少，範圍太闊，唯有冒險以膽拖方式。「金秋」今季六戰三位，表面上成績不過不失，但其實兩仗大敗是跑田草及泥地，反觀四戰谷中千八至二千二百米得兩亞一季一第五，可見跑谷草中長途的演出極準繩。再者，近仗在谷戰與此駒接近的「快樂神駒」、「想贏就贏」其後都再交出成績，證明本身在四班的確有點級數，今仗排一檔只要不受困，三甲機會樂觀。



次關第五場三班一二○○米。「心慷慨」前仗在千四米能與「帝豪寶寶」、「知多福」、「神威敖翔」及「嬴風雲」等強手跑近，已知轉場縮程必可賺級數，果然上仗即使碰上一批有近績支持的谷草千二能手，依然能與同樣是轉場的「帶盈來」一起彈離對手。今次「心慷慨」乘勇再戰同程，雖然有某一兩匹對手的潛力或高於上仗所遇的「星光大師」、「大英雄」，但同時沒甚戰鬥力的對手也不少，整體競爭性甚至不及上場，理論上依然具坐位望贏機會。



尾關第六場三班一二○○米。此場形勢遠比次關複雜，除了「摯友無敵」、「美妙星」及「我的禮物」較下風之外，餘駒都有爭位置的能力，而且沒有哪一駒相對突出，故不宜選膽。計走位圖，此組前速最高的是「你知我心」、「摰友無敵」及「愛寶」。不過，「你知我心」若早段無法超越內側的「愛寶」盡快貼欄，要走二疊望空的機會大增，即使強配潘頓，但能大幅進步的機會不高。至於「摯友無敵」更是明顯地已稍退化，故快馬獨取前仗在四班一千米可彈離「海之濤」的「愛寶」。另「好益善」排一檔預期可沿欄守三至五位，上名機會頗大，也是必選之馬。其餘「四千金」上仗演出與末段稍受困的「好益善」相若；「麯院風荷」上仗季內初跑此程僅敗，今仗強配莫雷拉，兩駒都宜兼顧。



仲達



