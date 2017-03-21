﻿五星特工恃後生

「五星特工」上季跑過九仗只曾得過一次第五，說得難聽一點是「跑到箸菜」。按理，像這樣子的低班馬，雖說蔡約翰與容天鵬是有過主僕情誼，亦只會有從蔡廄轉投容廄的道理，不會有反過來從容廄轉投蔡廄的情況。偏偏，「五星特工」今個暑假就是由容轉蔡，以長期爆倉兼絕少收低班馬的蔡約翰而言，真也令人莫名其妙。



然而看罷「五星特工」近兩仗落到五班的走勢，方知蔡約翰確無收錯馬。原來「五星特工」尚非一無是處，只要評分減夠，增程跑中距離竟亦有兩度散手，上仗在泥地初跑一六五○米，便是憑先前在短途練就出來的前速偷襲，終能力壓季內贏過頭馬的「勇晉神駒」而入Q，非戰之罪。



蔡約翰花過一輪心機，「五星特工」已有起色，今次變招轉攻谷草千六正是收成時候！明晚頭場老弱殘兵居多，「五星特工」是唯一的四歲馬，單恃年輕力壯，已經夠贏。



聶駿