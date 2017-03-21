﻿競馬智庫——瓜田李下 統計有趣

剛憑「佳龍駒」成功摘下打吡，並在四歲經典系列賽寫下歷史紀錄的莫雷拉，其在級際賽領域中的最佳拍檔，當非大摩莫屬。不過正如前文所述，他能夠一再刷新頭馬數字，最主要支持者始終是蔡約翰。今季莫雷拉累積頭馬達一百二十一場，蔡廄馬佔三十五場，比重達百分之二十九；而蔡約翰的六十二場頭馬中，更有達百分之五十七是由莫雷拉建功。



大家一定會想，瓜田李下，當一對關係如斯密切的拍檔，同場各為其主交鋒時，會否有任何一方會故意造就，成人之美呢？這無疑只有當事人自知，不過假使任何練馬師懷疑莫雷拉會做人情「放水」，相信早已不會提供那麼多的座騎，這是很簡單的邏輯。



至於有關統計，倒也有趣。截至剛完成的打吡日賽事，莫雷拉曾一百四十二次騎其餘馬房的馬匹與蔡廄為敵，當中有七十二次，其座騎是較蔡廄馬先過終點，機會是五十五十，未知大家是否覺得正常？



黄嘉豪