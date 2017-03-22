﻿Simon Says——金筷子可博冷

第三場放頭馬有「勇冠多」及「得意繽紛」，步速會正常。「金筷子」評分接近低位，季初才在沙田三班強組接近，今次返回最佳路程，成冷值博。「贏馬神器」上仗走位一般，但馬匹顯現鬥心，吸取經驗後，今仗有力威脅對手。「智愛」忠心，今排九檔如成半冷，亦可施回馬槍。「蓋世之寶」上仗一千得第三，水準不太高，用莫雷拉如成大熱，只宜作配。



第六場放頭馬有「摯友無敵」及「愛寶」，步速應會正常。「好益善」季初曾做高水準，但未能贏馬，今仗排黃金一檔，加上對手不強，有力勝回一仗。「四千金」近仗外檔可追近，證明狀態好，今排六檔有力威脅。「麯院風荷」三班輕磅甚有優勢，用莫雷拉更是如虎添翼，合理熱門。



文孝