﻿翠絲過兩關——線路神駒強中堅

李廄馬在五班常有好成績，可見此倉的搏殺手法，乃是習慣減分落班出擊，部署捨難取易。記得季初的一段時間，達哥的成績徘徊不前，大家一度擔心他會否贏不夠數，但當時廄主坦言並未驚過，對馬房前景充滿信心，其後頭馬果然陸續有來。



今晚達哥又有機會再贏馬，「強中堅」雖年屆九歲正值退化，但居五班肯定爛船仍有三斤釘。之前在四班跑谷草一哩也差點勝出，今次強配莫雷拉，擺明力求交代。這位好手的其一強項，正是替難出頭的失運馬打破悶局，如無意外的話，可輕易重開勝門。



此外，「線路神駒」今次雷神肯再接手，筆者知道，賽前是雷神向告仔建議跑一千米的，皆因他認為此程是較佳出路，今次排好位起步，相信不會再埋門飲恨，況且同場對手亦不多，肯定會把握機會。



珊翠絲



