﻿勝在有方——琪麟穎再省招牌

「琪麟穎」於上手馬房時已展露PPG精英級數，狂勝四班後初跑三班賽，即使遇上超慢步速，也能以終極時速衝過「高利多」，另有蹄下敗將「超有利」，其後加添四捷兼攻下三級賽，足證當時實力已值三班頂。今季轉投沈廄後，季初兩次上名，之後進度徘徊，但剛戰加綁脷帶於谷草一哩又發神威，步速偏快下，中段竟能加速上前，本身頭三段造1分15秒36，仍能以佳速狂勝最近跑得好之「嘉應之友」和「安荃」，總時間更跟尾場一班頭馬相若，屬出色頭馬，勝後加七分仍未反映目前進度。今次隔個多月才出，體重雖下跌，但仍屬過往入Q水平，換上馬房愛將羅理雅，有力再省招牌。



方駿暉