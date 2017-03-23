﻿莫雷拉三W奪瓶壯行色

昨晚有兩項錦標舉行，結果跑馬地銀瓶由方廄「萬馬飛騰」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「線路神駒」、「麯院風荷」，前往杜拜前三W壯行色，並且成為騎師王。至於另一錦標香港交易所盃，則由潘頓策騎賀廄「真先生」勝出，騎者到尾場再贏「小龍兒」梅開二度。此外，蔡明紹及何澤堯都陣上犯規，同樣被罰停賽兩日。



莫雷拉昨晚跑完第七場後即前往杜拜，但臨行不忘憑「線路神駒」、「麯院風荷」及「萬馬飛騰」贏三W，並且成為騎師王。方廄「萬馬飛騰」今仗在莫雷拉胯下於第三段率先發力，結果大勝四個半馬位奪得跑馬地銀瓶，兼打破一班谷草千八紀錄時間。



至於憑「麯院風荷」及「皇帝誥令」起孖的蘇偉賢說：「我已經有一段時間沒有起孖了，實在非常開心，之前由於旗下舊馬拼得不少，質新馬進度又欠佳，所以成績一般。『皇帝誥令』雖然是南半球馬，但情況比較特別，如今五歲才告大熟。我覺得此駒應該扳長發展，所以安排牠跑一六五〇米，如果未能取勝的話，下次或會角逐千八米，結果柏寶發揮出色，今仗已成功報捷。而『麯院風荷』同樣是特殊例子，早期以為牠是長途馬，後來發現跑短途更佳，今仗莫雷拉索騎，我當然樂於交其壓陣，由於馬兒評分有利，取勝並不令人意外。」



潘頓起孖捧盃



另一方面，潘頓昨晚憑「真先生」及「小龍兒」梅開二度，前駒更捧走香港交易所盃，馬主史立德表示：「『真先生』是我親自在英國購入，能夠取得三場頭馬實在不俗。賀賢今晚雖然不在港，但早前已告訴我，此駒狀態很好，如果臨場地偏軟會更助發揮，因為畢竟牠的腳部曾有問題，而加分後回升二班要有進步才能再贏了。」



此外，何澤堯和羅理雅昨晚也有馬贏，前者為呂廄「一支梅」開齋，馬主葉韋彤開心地說：「『一支梅』是我首次以個人身分養馬，實在十分開心。此駒之前評分太高，而且未適應水土，所以缺乏表現，但威哥表示近期牠已學懂早段留力，誠是進步徵兆，果然今仗便打開勝利之門。」



而羅理雅則為葉廄「風采」建功，練者葉楚航指：「『風采』身形比較細，負磅太重會有影響，今仗只負一百二十三磅，自然有競爭力，但最終取勝仍要歸功羅理雅，因為他的發揮一絕。」



記者：文傑、亨利