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﻿馬場浮世繪——華恩庭抽劣檔老蔡仍有信心

2017-03-23 列印
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  本周六的杜拜世界盃賽馬日，昨日排位抽籤，結果角逐阿喬斯短途錦標的「華恩庭」抽得不利一檔，出戰金沙軒錦標的「誰可拼」和「新力風」則分別抽四檔和十檔，形勢也欠佳。至於蔡約翰在儀式後表示，由於「華恩庭」在港未能勝出轉彎途程的大賽，卻兩度在直路賽掄元，因此決定安排遠征杜拜，而既然牠擅跑直路賽，一千米和千二米分別不大，雖然排一檔欠理想，但對其後上跑法影響相對輕微，而且預計同場不乏快馬，稍後會因應形勢制定戰略，希望「華恩庭」能克服困難，取得最佳成績。
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