﻿港隊三雄美丹齊練兵

明晚杜拜世界盃賽夜，「誰可拼」、「新力風」和「華恩庭」將兵分兩路，方廄「誰可拼」與摩廄「新力風」角逐金莎軒錦標，「華恩庭」則在直路賽阿喬斯短途錦標單刀赴會。昨晨三駒在美丹馬場操練，方嘉柏偕兒子Ronan看罷「誰可拼」操練後接受訪問時表示，冀望「誰可拼」陣上可跑出最佳水準，目標是在強手林立中跑得前四名。



「誰可拼」早於二月份已在杜拜上陣，為明晚出戰金莎軒錦標做準備，在彼邦首仗跑第二，上仗出戰三級賽北風錦標就跑第三，名次上略為退步，但方嘉柏不同意馬兒狀態回落。



「其實『誰可拼』跑泥地賽事的表現，還遠較跑草地準繩，而牠在離港前的最後一仗初跑泥地千二米，只是因為讓磅太多才告落敗，及至去到杜拜兩戰都入三甲，表現令我十分滿意。今仗『誰可拼』抽得四檔，對其爭勝機會至少無負面影響，我希望鞍上人蘇銘倫可把握到機會，起步後盡快擺在前列競跑。目前我最大顧慮是馬兒級數上不及幾匹惡馬，所以即使我十分希望『誰可拼』可贏馬，但也要面對現實。如果今仗可以拼入前四名，我已心滿意足。」方嘉柏說。



貝湯美操完新力風讚好



大約六時四十分左右，「新力風」馬主黃良柏的女兒Janice與女婿盧文波在美丹馬場露面，大摩夫婦、大摩的兒子佐治及貝湯美隨後到場，接着貝湯美親策「新力風」在大圈慢跳，課後眾人走出跑道接馬，動態相當積極。貝湯美表示，「新力風」今課全程走勢輕鬆，有信心牠可以適應到美丹的泥地賽道而交出好表現。



蔡約翰的「華恩庭」則早於昨晨五時開操，在騎馬人胯下於泥地跑道踱一圈，其後蔡約翰在場畔早餐會上談論今賽戰略時說︰「『華恩庭』排在一檔固然不利，到時決不可於起步後即移往近看台的跑線找尋遮擋，因為這樣實在蝕位太多。我們會讓牠嘗試照走直線以最佳跑法迎敵，對手方面最強應是『利馬圖』，我看過牠的出賽影片，實力絕對不能忽視。」



特約記者：文傑