﻿馬場浮世繪——友道康夫睇好強擊爭佳績

杜拜世界盃賽日近在眉睫，昨晨杜拜美丹馬場舉行「與星場畔早餐會」，多位明日參賽馬的騎練均有到場。其中角逐杜拜草地大賽之日本馬「強擊」，其練馬師友道康夫在早餐會上表示，「強擊」的馬主亦即世界著名壘球投手佐佐木主浩，過往雖從未與莫雷拉合作，但因為日本的最大馬主、北方牧場的主人建議，故決定將「強擊」交由莫雷拉策騎。友道康夫謂，「強擊」跑千八至二千米最正宗，而從日本運送至杜拜的旅程更出奇順利，全無問題出現，故今仗有望取得理想成績，認為其最強的對手是「實穩金」。



友道康夫又謂由於賽期緊密，「強擊」將趕不及來港出戰女皇盃，但是他和馬主都希望，「強擊」和牠的全兄長「高尚駿逸」一同在十二月來港，分頭出爭香港盃和香港瓶。



