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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦杜拜獲頒人氣大獎

2017-03-24 列印
  蔣嘉琦雖無緣於明晚的世界盃大賽日上陣，不過亦已身在彼邦，並出席了昨晚杜拜世界盃的歡迎晚宴。在席間舉行的「麥通酋長賽事傑出人馬」頒獎禮上，蔣嘉琦得到了經全球不同地方人士投票選出的「人氣大獎」（People's Choice Award）。
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