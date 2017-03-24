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﻿馬場浮世繪——楊明綸周日復出騎七場

2017-03-24 列印
  楊明綸早前因右手受傷而缺陣了四次賽事後，傷勢終於康復過來。受薪董事小組昨日接獲醫生證明，表示楊明綸現已無恙，周日可恢復上陣。綸仔屆時會披甲七場。

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