﻿頌友今季泥地夠準繩

周日沙田八草二泥日馬，草地賽跑A+3欄，此跑道的特色是公平，利中外疊後上的程度不及A欄，利中內疊前置的程度則不及C欄。但季內三次田A+3日馬所見，每次賽事模式都受場地及其他因素支配，一次因有雨而大利放頭，一次有鴛鴦地而大利後上，上次則因東北風而不利放頭！



田A+3的賽事模式賽前難預測，本來大家投注三T前，可在頭兩場先觀察場地狀況再下決定。然而，今次三T頭兩關編跑泥地賽，而全日亦只得這兩場泥地賽，所以泥地狀況只能靠估，馬會如此做法等同趕客！



其實踏入十二月後，泥地賽的偏差一直十分穩定。賽事模式只得三種，一是大利內疊、二是大利前置、三是大利內疊及前置。所以一直以來，泥地賽相當好賭。但踏入三月份，情況開始有所轉變。三月一日的全泥夜宴，直路應有不利內疊的鴛鴦地，但由於當晚泥地狀況偏向利放，所以鴛鴦地情況不算太明顯。至於上次三月十二日的兩場泥地賽，筆者就認為鴛鴦地情況頗明顯，因為該兩役莫雷拉的座騎「事必獲利」及「包裝鬥士」都不約而同從直路中內欄位置後上，卻基本上全無還擊之力！



三T頭關四班泥地千二米，「頌友」近六戰跑此程五度上名，前仗跑至三甲不入，只因全程望空，根本非其最佳跑法，加上遇上超快步速，才會突然走樣。而此駒上次入位時，是走直路不利內欄場地，所以水準頗高，今次有二檔之助，可坐位望贏。



三T次關三班泥地千二米，「真好漢」上次在泥地一六五〇米得第五，本身也是鴛鴦地受害者，今次回師首本路程，機會高唱入雲！



三T尾關四班千二米，「陽明秋秋」上仗不敵三降四的「獅子驄」非戰之罪，今次強手已去，應可順利補中！



