﻿知多福強手已去

今季有過一段長時間，莫雷拉騎苗廄馬搏來搏去，總得個近字，始終頭馬闕如，相沖乎？魔咒乎？勿論如何，事實是相沖也好，魔咒也好，自兩周前的「威德將軍」贏馬，悶局已成過去，隨後再加「龍城猛將」之勝，之前統計上的水溝油，今已變作糖黐豆，則今趟苗禮德一口氣將第九場「世界紀錄」與尾場「知多福」交雷神主轡，可不愁是虛張聲勢。



尤其是尾場的「知多福」，最初兩仗跑田草千二，先在四班贏馬，繼於三班入Q，以其來自北半球的背景而言，定非池中之物。「知多福」上仗初跑田草千四，走勢流於均速而跑第三，顯而易見，日後當有能力向更長路程發展，是以今回進一步增程至一哩，也無路長之虞。至於上仗的一席第三，落後於頭馬達五個身位了無威脅，只因頭馬「當家精選」了得，而非本身不濟。今回對手中再無此類超班怪獸，「知多福」得雷神之助，另加抽三檔的優勢，莫苗這對騎練近來的合作旺勢，當可暫且延續。



聶駿