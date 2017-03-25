﻿閘中尋寶——瑞士雄心金太陽

第五場三班泥地千二米，石廐「瑞士雄心」上仗初跑泥地即快跟入位，賽後操練正常，上周二試泥閘早段沿欄快跟，直路居內檔仍保持走勢，狀態及進度均理想，有前速之馬今仗仍可看好。同場苗廐「金太陽」季初在四班此程打開勝門後，連續兩仗走勢平平，不過近來試閘頻頻，月初配田泰安試泥閘，早段開鞭決心搶出，入直路灑開大步愈走愈順，連試多閘後狀態已磨起，估計今仗早段亦會如試閘般力搶帶頭，輕磅馬跑泥地快放常有驚喜，提防出半冷。



第三場三班一千米，鄭廄「陽光大地」上仗初出跑直路賽，狀態平平也後追得殿軍，上周五試泥閘早段快跟稍稍嫌重口，不過直路上稍騎保持走勢，跑過一仗熱身後已有進展，負磅不重已屬機會馬。摩廄「確威風」屬初出四歲澳洲PP，月初試泥閘早段快跟走勢好，直路上見跑姿台型均吸引，四歲馬走勢已相當純熟，稍嫌直路上騎落反應平平，惟今仗對手非強，純跑質素也有機會闖入前列。此外，呂廄「鑽飾飛龍」上周試泥閘在直路開鞭尚有走勢，評分已回落甚多，對手較弱已可爭冷腳。



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