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﻿馬場浮世繪——杜拜天氣持續不穩

2017-03-25 列印
  杜拜位處沙漠地區，一年落雨日只是寥寥可數，可是最近數天天氣持續不穩定，繼周二之後，昨日凌晨又落雨，接着在晨課期間，突然狂風大雨，在場傳媒紛紛走到帳幕下躲避，其後摩廄「新力風」也在雨中加課，操後大摩夫婦和兒子佐治接馬回馬房。

  根據杜拜氣象部門預測，今日下午時間更可能有雷雨，如果屬實的話，賽事將在變化場地上進行，臨場選馬更要小心。例如列陣阿喬斯短途錦標的「利馬圖」，過往在歐洲出賽，多次因場地起變化避戰或退出，倘若今次再遇軟地，勢將影響其爭勝機會。
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