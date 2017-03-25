 Advertisement
  • 2017年3月25日 星期六
  • 21º
  • 93%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉睇好錐心城市

2017-03-25 列印
  騎師莫雷拉昨晨一早到場，先替今日兩匹日本座騎「金色夢」和「強擊」出試和教閘，然後再在收操後出席記者會，講解今日座騎機會和接受記提問。他表示自己的五匹座騎中，以競逐三千二百米大長途賽杜拜金杯的「錐心城市」的機會最高，其次便是香港馬「華恩庭」，他並解釋自己和練馬師蔡約翰對此駒評價甚高，來港前操練足夠，猶其是離港前試閘令他相當滿意，今仗跑直路賽可望一展所長，理應是爭勝分子。

  莫雷拉又提到，日本馬「強擊」馬身較短，可以腿長身材較高，令脚部伸展競跑時相當秀麗，今早慢跳走勢良好，目前狀態甚勇，今場杜拜草地大賽強手林立，但仍有望殺入戰團，是其心目中排第三的機會座騎。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd