﻿勝在有方——英才恃質凌人

綜觀全日形勢，很大機會連場開熱門，尤其是下半場。雖然筆者不喜歡揀全熱門，但在此情況亦不宜拗頸，始終選馬是要揀「贏」的一匹，而非「冷」的一匹。 第三場三班一○○○米。在云云熱門中選了此場的「皇龍大將」，是因為下半場的熱門馬其實都要面對熱門對手，很難實牙實齒說哪一駒有必勝把握，但此駒若跑出應有水準，應可穩位望贏。 無疑，「皇龍大將」季內八戰只兩度上名，感覺上銳氣不及上季，但要留意牠上季演出最準是跑沙田直路賽，可是今季卻一直避開此首本途程，欲減分的意圖相當明顯。如今減夠分落三班即回師勝程，而且季內初配贏馬拍檔莫雷拉，出擊心意路人皆見，雖然排三檔未算理想，但看牠上季...

2017-03-26