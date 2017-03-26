 Advertisement
  • 2017年3月26日 星期日
  • 16º
  • 70%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——英才恃質凌人

2017-03-26 列印
        「英才」本是忠心鐵馬，出道後跨季十三仗入前四名，於田草千二起家，憑銳勢殺上三班後連千四也能勝。今季初於四班追一段便未能威脅「財寶家駒」，退至只交出略高於四班中級水準。今次稍休個多月，終肯縮程重返未脫前四名之千二米，賽前加試大閘，準備積極，快馬多應有利追，既然在三班千四止於三至五名之「獅子驄」也可狂勝「陽明秋秋」，雖然體重偏高，但憑較高級數，當可後上贏馬交代。

        「大笑大少」全盛時憑銳勢可扳至千四，但近季則以千二較好，對上一次入Q便在三班評六十分，現時還低九分，衝力減短了之馬，同樣可追一段勁。「旅英駿爵」近仗跑泥地中距離走勢竟不差，快步速正合均速發揮，轉馬房次仗有冷機。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd