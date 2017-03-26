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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——有獎機會樂觀

2017-03-26 列印
        第六場放頭馬有「積極皇」、「追風追月」及「銀城福星」，步速應會偏快。「陽明秋秋」上仗第二表現恰可，質新馬有進步，可打開勝門。「盈華盛甲」上仗初出已露一手，小休再來，有力威脅前駒。「積極皇」兩戰直路賽獲一勝一位，水準不算超級，增程只有位置機會。「獻惑」上仗熱倒，表現失望，沙田可能更好追，仍要兼顧。

        第九場放頭馬有「鐵胆王」及「一定賺」，步速會正常。「有獎」型格上乘，上仗初出已追得好，外地可贏千八米，增程更樂觀。「翔惑」田草千四曾做甚好水準，上仗輸外檔，今仗排一檔，可施回馬槍。「一定賺」忠心，上仗第二水準恰可，今仗繼續位置機會。「世界紀錄」演出甚穩定，三班則限於接近。

文孝



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