 Advertisement
  • 2017年3月26日 星期日
  • 16º
  • 70%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——紅海灣半冷吼得過

2017-03-26 列印
        今次筆者想吼文家良馬房的冷門「紅海灣」，皆因這匹文廄馬上季贏三班千六米，雖然賽事水準不算太高，但畢竟是三班頭馬。今季其戰鬥力打了點折扣，但之前在三班千六米也走近，基於三落四的優勢，兼且今仗強配潘頓，計落有條件變身，馬房鬥志亦無疑，半冷吼得過。

        此外，沈集成今日又有惡馬出擊。「追風追月」上次落飛跑第三，今次回師草地，眼看巫顯東近期陣上表現有進步，可期今次再騎此駒能提升名次，始終在四班不用負重磅，多少佔點優勢，田草A+3跑道亦有利跑法主動的馬，值得捧場。

珊翠絲



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd