﻿徐雨石喜中三元 莫雷拉羅理雅梁家俊起孖 田泰安爆冷捧盃封王

昨日田泰安成績甚佳，九匹座騎其八跑入前四名，當中「旅英駿爵」及「魅力知友」贏馬，後駒奪得唯一的錦標的西洋會盃，而騎者亦於第八場賽後即成為騎師王。其餘徐雨石憑「財歡笑」、「皇龍大將」及「閃耀駿駒」中三元，羅理雅、莫雷拉和梁家俊梅開二度。而首日登場的潘明輝，則憑摩廄「花月流星」一出即勝，但及後策騎「上浦猛將」時墮馬，初步情況無大礙，送院作進一步檢查，餘下三匹座騎易配。此外，韋達和李寶利都陣上犯規，同樣被罰停賽兩日。



田泰安昨日演出極神勇，頭七場賽事全部跑入前四名，其中「旅英駿爵」及「魅力知友」都成功取勝，後駒更捧走西洋會盃。馬主鄧詠琪指「魅力知友」是她自己揀選回來，無預計過可連贏三W，希望之後能繼續進步。



而「旅英駿爵」今仗爆出四十八倍大冷W，練者霍利時表示：「雖然『旅英駿爵』今仗爆大冷W，但我並不驚訝，因為牠上仗角逐泥地一哩路程嫌長，反而今次跑田草千二才最合適，何況負磅輕兼排檔好。」



此外，昨日頭四場賽事，徐雨石已憑「財歡笑」、「皇龍大將」及「閃耀駿駒」贏三W，當中「皇龍大將」在莫雷拉胯下大熱掄元，其餘兩駒都由羅理雅報捷。徐雨石賽後說：「『財歡笑』跑五班賽有着數，但就需要配硬功大師傅，今日羅理雅發揮理想，當然沿途貼欄也有助爭勝。而『閃耀駿駒』剛戰戴鼻箍有外閃毛病，今次除下效果轉佳，但能夠取勝同樣歸功羅理雅，因為最後幾步他騎得非常落力，從無一刻放棄，另外沿途寧願走三四疊，不讓馬兒食泥，亦決定正確。至於『皇龍大將』今仗落三班跑有利，但負一百三十三磅的確有點辛苦，所以頭四百米稍稍跟不上，如果換了其他騎師，可能會心急，莫雷拉卻非常鎮定，一直順着馬兒的步韻推送，發揮極出色。」



另一方面，梁家俊昨日憑「奔馳寶馬」及「福愛寶」梅開二度，後駒是臨場頂替墮馬的潘明輝，冷手執個熱煎堆。至於前駒練者蘇保羅說：「『奔馳寶馬』來港後，花了一點時間適應水土，所以初期並無表現，上仗雖然強配莫雷拉取勝，但今仗梁家俊的發揮同樣出色。此駒日後可以增程發展，千八至二千米都勝任。」



此外，摩廄「駿皇綵」昨日首度轉戰千二，結果一放到底，在港三出三捷，馬主譚少強透露：「『駿皇綵』的父系是新種馬，所以其子嗣的身價一點都不貴，如今此駒在港三出三捷，我當然非常高興。今仗牠跑轉彎路程，大摩認為如果走勢繼續不規矩，將會影響發揮，所以為其加交叉鼻箍，結果輕鬆取勝，日後繼續進步的話，希望可以挑戰分級賽。」



記者：文傑、亨利