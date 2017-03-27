﻿馬場浮世繪——潘明輝先喜後悲 首日即贏又墮馬

新見習生潘明輝昨日首度在港上陣，可算先喜後悲，雖然他成功打開勝利之門，但又因墮馬而退下火線。潘明輝第一匹座騎是「搵銀天皇」，臨場即被成三點二倍的大熱門，結果影相下保住一席季軍；而之後一場的「舖舖旺」亦跑得第三名。去到第四匹座騎「花月流星」時，潘明輝出閘後即搶欄快放，結果輕鬆帶到，繼蔡明紹和吳嘉晉之後，成為另一減十磅見習生在港一出即勝。



而潘明輝的父母昨日都有入場，見證愛兒打響頭炮，可惜開心過後不久，即傳來墮馬的消息。事緣潘明輝第七場準備上馬時，座騎「上浦猛將」突然發脾氣向前衝，結果潘明輝被拋跌，萬幸的是他之後保持清醒，並且能對答，但為安全起見，由父母陪同下送院檢查。至於「上浦猛將」走甩後退出，其餘「太陽喜喜」及「勤德兼備」易配黃皓楠，「福愛寶」易配梁家俊。