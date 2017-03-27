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﻿馬場浮世繪——雷神落地即變大將

2017-03-27 列印
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  莫雷拉周六在杜拜有馬贏，但因為航班未能配合，所以昨日到第三場才上陣，結果即憑石廄「皇龍大將」贏馬，可是之後連續五匹座騎都無三甲，包括三匹大熱門，直至第九場才憑苗廄「世界紀錄」再贏。
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