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﻿馬場浮世繪——港隊三駒杜拜乏表現

2017-03-27 列印
  第二十二屆杜拜世界盃賽馬日，於香港時間前晚舉行，三匹港隊馬賽前不獲外國評論睇好，結果亦悉數落第。「華恩庭」在阿喬斯短途錦標跑第六，騎師莫雷拉表示，臨場場地起變化，並非馬兒落敗主因，而是輸在經驗不足，發揮不出實力。至於「新力風」和「誰可拼」在金莎軒錦標分別跑第七和第九，前駒鞍上人蘇銘倫謂馬兒起步受阻失位，但即使直路走勢不俗，亦不足平反敗局。「新力風」騎師貝湯美則指，座騎出閘後即受擠碰，到直路初段嘗試發力已無反應。
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