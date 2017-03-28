﻿閘中尋寶——喜盈盈谷閘追勢勁

第二場五班千二米，呂廄「喜盈盈」月初由田泰安試谷閘，早段扣韁走勢輕鬆，直路望空只打一鞭即湧上，狀態已及爭勝水平。上季仍能於四班贏馬，五歲馬應不至大幅退步，今仗落到五班對手極弱，憑點底質已有望勝回一仗。同場吳廄「有情風」今季六戰五班賽皆近，季內曾在同程入Q，月中試泥閘起步相當迅速，入直路按韁而返，步幅有力，狀態長期保持，今仗仍可望前列歸來。



第六場三班一千米，伯廄「新威龍」陣上曾展現不俗前速，惟太重口不易留力。上周二試泥閘起步刻意留後，走順後重口毛病已不復見，末後稍騎衝刺凌厲，今仗快馬頗多，如能改為留前鬥後，有冷門機會。同場文廄「好友無敵」兩歲時在澳洲曾於表列賽入位。月初試谷閘見起步不算快，但走順後速度不俗，腳法急密有彈力，以三歲馬而言走勢已相當純熟。



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