﻿馬場浮世繪——五騎師今訪兒童醫院再踢慈善賽

內地爆出山寨校巴！河南一名四歲幼稚園生日前乘坐校車時，被拋出車外，繼而被輾斃。事件揭發涉事校車，是由客貨車改裝而成，後座座位全被拆去，車廂內放滿了二十三張小圓櫈，充當校車。 事發於上周三在濮陽台前縣馬樓鎮，四歲男童瑞瑞坐校車回家，瑞瑞的王姓祖父稱，當日下午五時許，校車駛至距離其家尚有數十米，瑞瑞突然從車上跌下，再被校車輾過死亡。 幼稚園教師則稱，事發時坐在司機旁座位的瑞瑞，因遠距離見到母親，於是自行打開車門下車。當時瑞瑞的母親在家門等候時，看到校車輾過了一些東西，但沒想到是自己的孩子。事後全鎮的幼兒園停課，涉事校巴被警方扣查。 事件揭發肇事車輛原裝為一輛深藍色的客貨...

2017-03-28