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﻿馬場浮世繪——五騎師今訪兒童醫院再踢慈善賽

2017-03-28 列印
  莫雷拉、田泰安、梁家俊與蔡明紹，連同在澳門從騎的雷神鄉里馬雅，今午將會出席一項慈善活動，五位騎師會聯同幾位馬主、「桂神」黃興桂，以及幾位前職業球員，先到大口環根德公爵兒童醫院探訪院中的殘疾兒童，然後約於傍晚六時，就到港大的沙灣徑運動場參加慈善足球賽，有興趣者可往捧場支持善舉。



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