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﻿馬場浮世繪——唐加士打一哩賽日周六馬會轉播

2017-03-28 列印
  澳洲悉尼馬壇的年度重頭戲澳洲錦標賽事系列，將於四月一日與四月八日一連兩個星期六舉行，此賽期被譽為澳洲馬季的「總決賽」，兩日賽事的總獎金高達二千零二十萬澳元，將雲集不同年齡的各項途程能手，上演龍爭虎鬥。本周六先舉行唐加士打一哩賽日，屆時香港馬會將從澳洲蘭域馬場即時轉播六場賽事來港，並設彩池受注，首場轉播賽事於香港時間早上十一時三十分開跑。

  當日六場轉播賽事的戲碼，分別為唐加士打一哩賽、澳洲打吡、史密夫錦標、澳洲賽馬會育馬錦標、羅克斯錦標，以及貝堯錦標。有關馬匹排位詳情，將於周五早上公布。

  唐加士打一哩賽事中，莫雷拉與潘頓都有座騎，分別為「光譜儀」與「有點兒」；雷神另會夥拍「措手不及」與「膽大包天」角逐史密夫錦標與澳洲打吡。至於澳洲賽馬會育馬錦標，潘頓與祈普敦會騎「夏日通道」與「永誌不忘」鬥法。

  此外，同日紐西蘭的雅華般尼馬場將舉行馬拉華度育馬錦標，梁家俊會為Princess披甲爭標，兼獲座騎Rihanna出戰另一場賽事。
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