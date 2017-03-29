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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——超甜橙出頭良機

2017-03-29 列印
  「超甜橙」上季初跑谷草一哩於C+3跑道排外檔，在步速偏快下沿途走二疊跟得急，也可氣走其後能勝四班之「四季」和「想贏就贏」，已做出高難度動作，當時值四班中上級水準。今季初於四班三次跑入前五名，前仗於田草千四段段快開，也能跟最近狂勝三班之「世界紀錄」串Q而氣走「妙感」，實力比一般四五班升降機高得多。剛戰谷草一哩放得急，也能跟「威德將軍」跑近，今次休夠操好才出，遇快馬不多，未交代之馬必把握黃金機會爭出頭。

  「靚先生」季初第二次跑谷草一哩能氣走同樣賺慢步速之「由心出發」，後駒最近可在四班得出色亞軍，於五班甚有利。結合血統有長力，排外檔跟二疊好位反而有利，可博W。

方駿暉
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