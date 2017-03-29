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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——翡翠福星勁有波幅

2017-03-29 列印
  第一場放頭馬得「超甜橙」及「駕悅」，步速會偏慢。「超甜橙」上仗放得太快僅敗，水準值四班，今仗賺形勢，可補中。「辣得寶」季初做高水準之後屢抽外檔，及後過沙田減分，今返回谷草配潘頓，有出擊意圖。「魔幻神駿」狀態已起，今排一檔負輕磅，跟得順有冷門機會。「威德將軍」連場追得勁，今仗形勢一般，太熱只宜作配。

  第七場放頭馬得「慣勝共贏」，步速會偏慢。「翡翠福星」在沙田強組一早接近，上仗渡江作賽，最後一百才能加速，吸收經驗後，補中機會甚高。「勁有波幅」外地贏一哩，今仗不報千二而選擇增程，出擊意識鮮明。「猛闖」連場衝得好，今仗形勢一般，如太熱只作三選。

文孝
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