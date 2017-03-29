﻿翠絲過兩關——全勝姿態增程可博

李廄馬在五班賽事向來醒神，今季便有五場頭馬來自五班。繼「駕迅」後，同主的「駕悅」也減夠分，應屆出擊之時。此駒角逐四班也不時接近，身處五班力足言勝。當然，今次鞍上人用了黎海榮，不算是強配，但此子是馬主的愛將，加上換到分頭，符合幕後胃口。



此外，剛戰方廄成績一般，不過馬房向來在谷草較威水，今晚應有惡馬出擊。第四場表面睇以「聚歡笑」三甲最穩陣，但這匹何廄馬生成冷門命，總是在有分頭時表現較好，今仗成為馬迷焦點，博W便寧吼其他馬。



「全勝姿態」季初時於千二米輕鬆取勝，但隨後表現顯得無以為繼。不過，方廄戰馬有很多由短途增程至中距離的成功例子，所以此駒今仗部署出戰一哩，換來分頭的話，倒不妨博一博。



珊翠絲







