﻿巫顯東谷戰破處捧盃

昨晚唯一錦標是怡和盃，結果由苗廄「旅遊多寶」勝出，騎者巫顯東打開谷草勝門。至於田泰安憑「沙角威龍」及「勁有波幅」起孖，並連續兩次成為騎師王。而蘇偉賢則憑「靚先生」及「競駿時代」梅開二度。此外，蘇狄雄第五場犯規，被罰停賽兩日。



昨晚第六場怡和盃由苗廄「旅遊多寶」一放到底取勝，騎者巫顯東第二次跑谷戰便開齋。練者苗禮德指：「『旅遊多寶』今季多跑下狀態回勇，今戰最正宗路程雖排十二檔，但配巫顯東實負一〇九磅，而且他完全聽從指示發揮，沒有理會檔位，起步後即催策上前領放，結果馬兒放順後愈走愈勁，人馬都表現出色。」



田泰安又做騎師王



剛戰田賽演出神勇的田泰安，昨晚又梅開二度，並再次成為騎師王，其中所贏的「沙角威龍」原來是補鑊之作。練者李易達透露：「上周三田泰安策騎『沙角威龍』跑第二，其實有騎錯之嫌，之後他打電話給我，希望可以給予多一次機會，不然已經易配。今次此駒匆匆再出且縮程出擊，當然沒有預期大勝，可能早段步速太快，對其發揮後勁特別有利。此駒今季跑泥地走勢一般，所以會主攻草地千六至千八米。」



而田泰安另一W是贏「勁有波幅」，練者呂健威表示：「今戰場地偏差利前置，對於『勁有波幅』爭勝很大幫助，因為牠在外地也放頭取勝。此駒是粗身馬，應該會愈跑愈好。」



蘇偉賢梅開二度



另一方面，蘇偉賢昨晚憑「靚先生」及「競駿時代」起孖，練者賽後說：「『靚先生』身處五班，無論如何都會有馬贏，我卻沒想過是今仗，一來排外檔，二來對手也不少，但柏寶走位醒目，而且中段發力上前後，又沒有對手干擾，結果就此取勝。至於此駒升回四班後，要視乎進度才可再言勝。『競駿時代』是北半球馬，如今總算完全適應水土，同時谷草特別合發揮，今仗潘頓臨場建議擺前跑，我尊重他的判斷，最終成功一放到底，希望此駒進度保持，繼續多贏頭馬。」



此外，一向喜歡在谷草夜賽出擊的方嘉柏，單是三月份已經贏了六場頭馬，而昨晚他又有「同進」搏殺得手，此駒今仗取得連捷，練者高興地說：「『同進』最近開始成熟，加上戴眼罩後，收到預期效果，演出便逐漸進步，剛戰牠以上佳姿態取勝，所以匆匆再戰，更幸運地抽到有利一檔，跑出水準足以取勝，希望評磅員不會因為取勝距離太遠加分太多，始終今次對手實力不強。」



記者：文傑、亨利