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﻿馬場浮世繪——成哥肉緊指導放下自在

2017-03-30 列印
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  昨晚第三場賽後，巫顯東已穿上第五場「放下自在」的綵衣，在過磅室內聽從師父沈集成訓話，期間練者指手劃腳，非常肉緊，可惜該駒只跑第七，但成哥的指導依然有效，因為小巫下一場即憑苗廄「旅遊多寶」打開谷草勝門。

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