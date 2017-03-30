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﻿馬場浮世繪——球賽善款捐弱能兒童護助會

2017-03-30 列印
  昨日「浮世繪」與「黃興桂專欄」俱有報道騎師莫雷拉、田泰安與梁家俊聯同由部分馬主組成的慈善球隊，齊造訪大口環根德公爵夫人兒童醫院，之後舉行慈善足球賽。今次球賽籌募所得善款，全由「弱能兒童護助會」接收。根德公爵夫人兒童醫院是由香港弱能兒童護助會於五十年代中期成立。
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