﻿田泰安︰一道進步大

最近兩次賽事，田泰安都梅開二度兼成為騎師王，風頭更勝莫雷拉，而其季內頭馬數字已增至二十六場，排名不斷攀升。周日賽事，田泰安是除莫雷拉和梁家俊之外，另一位騎足十場的騎師，昨晨他收操後揚言現時鬥志百分百，要趁這段時間乘勝追擊，今次座騎中，就睇好「一道」和「天意」最有條件助他延續旺勢。 前季自購馬「一道」曾受禁賽及傷患影響，延至今季才可出賽，但陣上演出十分不俗，並已取得一亞兩季。上仗，這匹呂廄馬臨入閘前的賠率由二十三急跌至十二倍，結果以馬頸之微跑第三，表現又進一步。賽後，「一道」的五課快工夫，全部由田泰安一手包辦，周日列陣於第七場再跑田草千四，田泰安說︰「『一道』上仗無疑是受惠於早段快步速，以及走內檔慳位的優勢，才能殺入三甲，不過本身末段追勁強橫，表現令我十分滿意。近期牠快跳時的走勢甚勁，狀態大有進步，今次再戰合適途程，希望臨陣步速會正常，好讓牠能再以最佳跑法，爭取贏馬補中。」



天意排好檔可期進步



蘇廄「天意」吸收過前仗初跑田草千四米的經驗後，上場加配戴眼罩再戰同程得季軍，田泰安分析牠於周日第四場賽事的機會時說︰「我從沒懷疑『天意』的質素，但牠畢竟只是三歲，實在需要更多的時間成熟，近仗牠的表現已逐漸上力，今仗幸運地抽得好位一檔，理應有再進一步的表現，而對手中亦不見得有超班惡馬，『天意』將是爭勝分子。」



最後，田泰安透露對於第八場的時廄初出馬「上浦福滿」亦充滿憧憬，他說︰「『上浦福滿』乃來自北半球的三歲馬，而父系『迪諾醫生』是香港瓶盟主，按理會較遲熟，但牠的狀態卻進展甚佳，最近連續兩次試大閘都率先衝線，沿途走勢十分理想。『上浦福滿』周日初出跑千二米，在分齡讓磅的情況下，只負一二○磅上陣，縱然排在十四檔起步，但對手若有失準，牠走入前列亦不足為奇。」



特約記者：文傑