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﻿馬場浮世繪——莫雷拉明日澳洲騎八場

2017-03-31 列印
  莫雷拉、潘頓、祈普敦於昨早操馬後已離港，盡皆前往澳洲客串明日賽事。潘頓此行是受聘於蘇保羅家族Wexford馬房，將策騎「夏日通道」在蘭域馬場出戰澳洲賽馬會育馬錦標。至於梁家俊本來亦受聘於Wexford馬房，將到紐西蘭雅華般尼策騎Princess Rihanna爭一級賽，但由於馬匹已經退出，故俊仔已取消行程。至於同潘頓一樣會在蘭域馬場上陣的莫雷拉與祈普敦，明日將分別策騎八駒與兩駒，雷神多匹座騎都是熱門馬。
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