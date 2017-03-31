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﻿馬場浮世繪——競駿時代贏馬誌慶十周年

2017-03-31 列印
  周三晚的谷中賽事，競駿會的專屬賽駒「競駿時代」在潘頓胯下順利打開勝門，而不論賽前在馬匹亮相圈中，抑或贏馬後在凱旋門前，有份督師的二十名競駿會會員與其親友都濟濟一堂，場面都非常熱鬧。競駿會成立於二○○七年，目的是讓對賽馬有興趣的年輕才俊可透過較低門檻，感受到養馬的驕傲和喜悅，而競駿會在這十年的發展，成績有目共睹。
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