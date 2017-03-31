﻿張氏理論——場次相隔太長會悶

香港賽馬傳統是半小時開跑一場，因為較易記得，於九十年代日賽跑八場，下午二時開跑，五時半完場，如大賽日跑九場則提早到一時半開跑。而夜賽跑七場，七時半開跑，十時半完場。近年發覺尾場投注額高，於是多五分鐘，原因是如果有心留到尾場，也不介意多五分鐘了。後來再於沙田日賽部份場地加時，包括讓大賽後有時間頒獎。近幾年再將部份場次相隔三十五分鐘，作用是增加投注，且三十分鐘確是太緊，運作吃力，但如果每場都多五分鐘就拖長半小時以上，因此只於下半場才有三十五分鐘。



杜拜世界盃當晚，大部份場次相隔三十五至四十分鐘，但曾停了一小時作匯演及儀式，每年一次尚可接受。但大多澳洲賽事是每場相隔五十或五十五分鐘，老張就覺得不可接受。近年澳門賽事減少，由半小時每場改為三十五分鐘，因這才可播星馬賽事。曾幾何時，澳門馬曾是隔廿五分鐘一場，由於馬場細，確是可順利運作，於快活谷也可半小時一場，因為一切緊貼一起，但於沙田之泥地賽事，賽事跑完後，要比草地賽事多一兩分鐘才會見到所有馬匹回來解鞍。



張福元