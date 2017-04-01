﻿閘中尋寶——快樂實在有備而來

第三場四班千二米，容廄「快樂實在」上仗初出排外檔，早段刻意拖後至包尾，沿途搶口嚴重，末段追勁卻相當吸引。復課後上周試泥閘早段應聲彈出，沿途貼欄順走明顯更進一步，直路上沒騎仍保持走勢。熱身後今仗明顯是有備而戰，應可見真章。另外葉廄「勁快步」上仗初出前試閘見好，走勢相當純熟，惟到了正式出賽時，早段跟前即散，應是段速不合所致，所以今仗加程二百米應較合腳法，遇冷勿忘。同場蘇廄「得德仔」屬初出四歲美國PPG，試幾課閘都見有點速度，稍嫌上力未足，且出腳仍帶凌亂感，今仗排外檔會較下風，宜先留意走勢。



第一場四班千二米，葉廄「深愛」初出即配雷神必受注視。此匹三歲馬早前試多課閘都見早段不夠快，到最近試閘加戴眼罩後見有改善，本身型格討好，跑姿吸引，走順後有追勁，應有點質素。今仗初出跑千二米可能嫌短，但同場對手頗弱，純跑質靠後追一段也有威脅。



第五場「大輝寶」初出搏失隨即轉至方廄，看來幕後頗急於取勝。早前配蔣小妹試谷閘時沿途快放，走勢純熟且愈走愈有，今仗同場對手多欠近績支持，此駒屬機會馬之一。



思力



