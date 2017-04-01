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﻿馬場浮世繪——史立德擺慶功宴賀贏馬

2017-04-01 列印
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  「索先生」和「真先生」於早前贏馬，馬主史立德非常滿意，前晚史生就在沙田馬場會員會所筵開四席擺宴功宴，賀賢更攜同未婚妻李姿敏一齊出席，席上賀賢和史生更大開金口唱歌，場面熱鬧。而賀賢表示現時兩駒狀況不錯，希望在季內再上陣時續交出好水準，務求再為史生贏馬。

  除「先生」系擺慶功宴外，前晚摩廄「海翡翠」亦在火炭某酒家擺祝捷會，慶祝馬匹一季內五捷，而一班馬主香港高爾夫球會賽馬團體成員更與摩廄手足打成一片，席上曾為此馬建功的韋達亦有出席，而大摩表示此駒將於四月二十六日出戰二班谷草千二米，屆時會換上韋達爭取季內第六捷。

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