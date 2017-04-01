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﻿馬場浮世繪——斐濟欖球隊到場觀操

2017-04-01 列印
  昨早晨課突然出現一批黑皮膚的彪形大漢，為數十多人，在場各練騎都對他們非常有興趣，原來這批好漢是世界出名的斐濟欖球隊，他們來港是準備參與四月初在港舉行的七人欖球賽，昨晨他們就藉空檔時間，由專人帶領下到馬場參觀。

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