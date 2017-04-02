﻿勝在有方——宅大大穩位望贏

「宅大大」今季熱身後喜見進步神速，能在千六轉彎走外疊上前，輕取實力指標「怪獸家長」和「巴基之星」，已有二班頂水準。大前仗回到千四，遇上超慢步速而騎師取位欠機智，仍能以終極時速21秒54克服劣勢而衝近最近贏一班之「飛來猛」。耗力後走樣一場，回氣後最近重配潘頓即再添佳績，段段快跟下頭一千米造58秒32，仍能跟忠心鐵馬「無敵飛龍」一齊拋離實力指標「一片光明」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。今次隔四星期再出而體重保持，小休後次仗體力正強，同場出馬少，排外檔又可在彎位移出外疊望空爆一段勁，穩位望贏。



「旌暉」前仗千四負頂磅不敵實力指標「無敵飛龍」，同屬忠心鐵馬，最近因起步失機，直路於內疊受困才敗，耗力應不多，今排檔適中而出馬少，又可展現能跟擅鬥之特性。「西方快車」來港後演出梅花間竹，但千四配雷神則未輸過，密跑仍難看輕。



方駿暉



