﻿Simon Says——海嵐一號現出擊信號

第五場放頭馬有「幸福加數」及「萬事欣」，步速會正常。「老友威威」季初已顯示二班質素，贏馬後按兵不動，今仗返回千二，又可再添頭馬。「育馬妙星」狀態大勇，走勢如炮彈，仍有機會。「運財童子」準繩，但質素不太高，太熱只宜作配。「萬事欣」是千二王，用莫雷拉當然要兼顧。



第六場放頭馬有「知道勝」及「埼豐」，步速會正常。「海嵐一號」季初千四入位水準不差，上季兩次重戴眼罩均入位，今仗換此配備，乃出擊信號，成冷要留意。「飛越峰」準而難贏，另一匹位置王，今仗弱組亦有力一爭。「瀟灑王子」三班高水準接近，四班負重磅均速難贏，但兩配羅理雅均入位，今仗要尊重。「快閃的」型格靚，質素應不差，今仗可作冷配。



文孝







