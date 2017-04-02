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﻿翠絲過兩關——威力名城慣勝聆聽

2017-04-02 列印
　　賀賢馬房近期成績反彈，今次練者出馬並不多，但倒是有點冷門機會，筆者想博一博第七場的「威力名城」。筆者上次已吼實這匹九十九倍冷門，因為牠來港前演出甚準。據賀賢指出，前仗馬兒被泥頭打中眼睛才大敗，上仗轉配備後果然有進。事實上，剛戰若鞍上人走位決斷一些，肯定會更加接近。今次加強備戰兼改配愛將柏寶，近期馬房手風轉順，有條件變身。

　　對手方面，除了「帝豪寶寶」之外，「勇霸神駒」排好檔也要留意，未交代之馬肯定好鬥志。「嬴風雲」三班弱組夠砌，有分頭便隨時回馬槍。

        此外，博施回馬槍的尚有「慣勝聆聽」。其實上次大敗可能與配備有關，今次除去眼罩，用回勝時配備，這匹蔡廄馬出賽偏少，里程應未止境，有力繼續扶搖直上。

珊翠絲



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