﻿翠絲過兩關——威力名城慣勝聆聽

常說季中的五班賽水準偏低，不少稍有能力的四班馬空降都可予取予攜，所以但凡見此類落班馬若取勝姿態不算太輕鬆，某程度反映賽事水準不俗，對該仗跑得接近的馬宜調高評級 第二場五班一四○○米。「超自然」與「紅駿之星」都是出自463場次五班千六米，該仗跑頭二名的「奔馳寶馬」和「塑料喜」都絕非五班水準，而且前駒回升四班後亦即打疊再勝，更確認463場次的水準超高。形勢上，該役因「通勝」在早段比預期快，「超自然」因在其外側檔位，所以要額外耗力才可搶出切入，結果頭兩段造出比標準快近0.8秒的極快步速，在當日場地不算利前領之下，處境堪虞。最後，「超自然」雖然只能保住第四，但發揮一絕的「紅...

2017-04-02