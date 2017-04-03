﻿莫雷拉四W又封王 葉楚航蘇偉賢齊起孖 勇霸神駒一放到底捧盃

昨日唯一錦標是中大校友會盃，最終由伯廄「勇霸神駒」捧盃。莫雷拉憑「深愛」、「彪形猛漢」、「西方快車」及「將才」贏四W，並於第九場賽後提前成為騎師王，可惜亦因第一場犯規，被罰停賽兩日；其餘葉楚航和蘇偉賢梅開二度，杜利萊、楊明綸和黎海榮都因陣上違例，同被罰停賽兩日。



昨日得中大校友會盃一項錦標，結果由梁家俊策騎「勇霸神駒」勝出，練者高伯新表示：「『勇霸神駒』今仗排一檔，乃近一年多以來最佳的一次，因此亦交出好表現，希望開齋後仍有進步，季內繼續交出頭馬。此駒過往配梁家俊發揮最出色，所以今仗指定由他主轡，結果馬兒在其胯下以絕佳留放取勝，如果中段搶得太快，可能已經被亞軍馬越過，人馬表現均值得讚賞。」



莫雷拉在上次谷戰少有地無馬贏，但昨日即重振雄風，分別憑「深愛」、「彪形猛漢」、「西方快車」及「將才」報捷，並於第九場賽後提前成為騎師王。至於葉楚航除與莫雷拉合作贏「深愛」，另憑「紅駿之星」包辦第一口孖寶，練者透露：「『深愛』根本不是短途馬，同時仍很稚嫩，所以今次初出之前，我盤算到底跑千二或千四，最終聽從莫雷拉的建議跑千二，而臨場由於起步慢閘，因此才會留後追。『紅駿之星』上仗在千六米負於強手，賽事水準極高，但由於五班賽程較少，所以今次才會縮回千四米角逐。我認為這匹四歲仍會進步，勝後升上第四班也不成問題。」



而練者蘇偉賢則憑「彪形猛漢」及「飛越峰」梅開二度，他賽後說：「『飛越峰』跑一哩嫌路長，千二至千四會較合，其主要問題在於末段往往會自動停步，例如今場牠本來無法追越『瀟灑王子』，但當『海嵐一號』一拍上來，牠又自動湧上，其實我對於此駒仍在摸索中，可能會為其加眼罩改善問題。至於『彪形猛漢』仍很稚嫩，但目前三歲已經三出三捷，我不想過早催谷這匹好馬，所以我讓牠提前唞暑，希望下季再有進步。」



另一方面，巫顯東和杜利萊昨日亦有馬贏，前者策騎「追風追月」一放到底，其師父沈集成稱：「『追風追月』以往跑姿不佳，但多跑後經驗增加，目前已改善不少，同時亦開始成熟，狀態保持穩定。至於今場巫顯東發揮得很好，可算日漸騎出信心。」



至於杜利萊則助方廄「大輝寶」轉倉即勝，練者方嘉柏指：「我接手訓練『大輝寶』時，發現馬兒關節有點勞損，但上手練馬師呂健威將情況控制，所以牠一直可以操練，今次賽前快跳其走勢良好，以良好狀態迎戰。臨場我叮囑鞍上人杜利萊，讓此駒在閘後打小圈熱身足夠，結果順利取勝。這匹四歲質素不俗，當然仍有進步空間，但畢竟競跑時有些重口，暫跑千四米最合。」



記者：文傑、亨利