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﻿馬場浮世繪——魅力知寶開齋　PQ巨額過關得手

2017-04-03 列印
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昨日第四場賽事，文廄「魅力知寶」拖「天意」、「教主」、「喜悅明駒」及「常拼常勝」的位置連贏有巨額過關，結果前駒在韋達胯下以十倍掄元，而二三名則是「喜悅明駒」及「常拼常勝」，上述巨額過關打個全中！

至於「魅力知寶」練者文家良已守齋逾月，能打破悶局當然開心，他賽後笑說：「『魅力知寶』本來一直由田泰安主理，但他今仗選騎『天意』，結果前駒改由韋達接手，最終取勝都可算天意。至於『魅力知寶』有點質素，進度也不錯，剛戰因為在閘廂內有點問題，所以影響表現，反觀今次則順利得多，當然最終能夠取勝，亦要多得韋達走位醒目。」
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