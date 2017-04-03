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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦榮獲達利獎

2017-04-03 列印
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　　見習騎師蔣嘉琦憑其於二〇一六年馬季的表現，在二〇一七年HH Sheikha Fatima Bint Mubarak達利獎的頒獎典禮上，榮膺最佳女見習騎師，頒獎典禮於上周五晚上假美國加州荷李活著名的杜比影院舉行。達利獎已第三年頒獎給參予全球純種馬及阿拉伯馬賽事的女性，以嘉許有關的優異表現。
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