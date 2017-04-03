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﻿馬場浮世繪——莫雷拉澳洲返港即振作

2017-04-03 列印
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　　莫雷拉、祈普敦和潘頓剛周六到澳洲客串，只有前者慘食白果，但昨日返回香港即發威，四W兼成為騎師王。至於祈普敦亦憑「飛越峰」贏馬，反觀潘頓只能取得兩席亞軍。
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